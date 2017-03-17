И махинации с жилфондом.

В Сургуте выгнали с работы начальника отдела горадминистрации по учету и оформлению муниципального жилья. Чиновница попалась на взятке в полмиллиона рублей за незаконный перевод нежилого помещения в жилое, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Возбуждено уголовное дело. Прокурор потребовал от мэра уволить подчиненную в связи с утратой доверия.