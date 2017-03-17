"Продававший" отметки.

В Перми перед судом предстанет 62-летний преподаватель вуза. Он обвиняется в 27 эпизодах мелкого взяточничества (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и четырех служебных подлогах (ч.1 ст.292 УК РФ).

Следствием установлено, что с 19 по 26 января 2016 года доцент через посредника получил от 16 студентов взятки в размере от 2000 до 5000 рублей. За мзду педагог выставил учащимся положительные оценки за зачеты, экзамен и защиту курсовых проектов без фактического проведения проверки знаний, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием собрано достаточно доказательств, в ближайшее время дело будет передано в суд.