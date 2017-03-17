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Совершившего 14 преступлений югорского чиновника оставили на свободеСегодня в 17:48

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Подсудимый раскаялся и помогал следствию.

Советский райсуд ХМАО-Югры вынес обвинительный приговор бывшему вице-мэру Советского района Геннадию Торопову.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, возглавлявший в мэрии управление по делам архитектуры и капитального строительства чиновник признан виновным по 14 преступным эпизодам. Торопов был уличен в 5 фактах служебного подлога, 6 случаях злоупотребления должностными полномочиями, двух эпизодах растраты, а также в присвоении в крупном размере.

Сам бывший вице-мэр полностью признал свою вину. В результате ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно и штрафа в 712 тысяч рублей.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное содействие раскрытию и расследованию преступлений, а также состояние здоровья, пояснили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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