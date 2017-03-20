Ей грозит 7 лет заключения.

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, по вине которой в ДТП погибли 3 человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, страшная авария произошла 30 апреля 2016 года. Обвиняемая на Volkswagen Tiguan ехала из Челябинска в сторону Кургана. На 37 километре трассы "Иртыш" автоледи вылетела на встречку и врезалась в автопоезд Volvo. От удара последний изменил направление движения и протаранил встречный Subaru Impreza. Водитель японской иномарки и двое его пассажиров скончались на месте.

Автоледи вину признала. Она возместила родственникам погибших расходы на погребение, а также частично компенсировала моральный вред. Всего потерпевшая сторона требует взыскать с виновницы аварии более 4,5 миллиона рублей.

На имущество обвиняемой наложен арест (на автомобиль и однокомнатную квартиру в Екатеринбурге). Ей грозит до 7 лет лишения свободы.