Он был пьян.

В Челябинске в отношении водителя, сбившего насмерть двух человек, возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Страшная авария произошла в ночь на 19 марта 2017 года. Пьяный 32-летний мужчина за рулем ВАЗ-21103 сбил двух пешеходов на "зебре" и скрылся. Пострадавшие скончались на месте. Спустя 15 минут виновника аварии нашли. Как оказалось, ранее он был лишен прав за пьяное вождение.

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