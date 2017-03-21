Следователи играют в молчанку.

В Зауралье арестовали Кима Данеляна - сына главного свидетеля по делу Евгении Чудновец, которую отправили в колонию за репост. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, уголовное дело в отношении него находится в производстве Катайского межрайонного следственного отдела. Другие подробности там раскрывать отказались.

По данным местных СМИ, Ким Данелян организовал преступную группу из воспитанников детского дома, которые напали на местный магазин. Они похитили из кассы 13 тысяч рублей.

В истории с екатеринбурженкой Евгенией Чудновец, которую посадили за распространение детской порнографии, также косвенно замешан Ким Данелян. Летом 2015 года он якобы нашел мобильный телефон. В памяти устройства была видеозапись с издевательствами над мальчиком в детском лагере. Сотовый Ким Данелян передал отцу - известному бизнесмену, который выложил запись в интернет. Чудновец сделала репост видео в одной из соцсетей, за что женщину приговорили к 6 месяцам колонии. 6 марта, после вмешательства Генпрокуратуры и Верховного суда, екатеринбурженка была оправдана.

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