От предпринимателя.

В Синарском районном суде Каменска-Уральского рассмотрят уголовное дело в отношении 33-летнего майора полиции Алексея Перникова. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД обвиняется в получении взятки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, полицейский выявил факт незаконной добычи работниками ООО "Городок +" скального грунта в поселке Мартюш. Полицейский пообещал бизнесмену за 136 тысяч рублей не привлекать его к уголовной ответственности.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, Перникова взяли при передаче 50 тысяч рублей. На время расследования он был отстранен от исполнения обязанностей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.