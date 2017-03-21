В Когалыме молдаванин вонзил нож в сердце приятелю20 марта в 17:16
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Его арестовали.
В Когалыме на территории садового товарищества "Приполярный" найдено тело 27-летнего мужчины. Задержан подозреваемый в убийстве - 21-летний гражданин Молдовы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено в ночь на 19 марта 2017 года. Приятели выпивали, и между ними разгорелся конфликт. Молдаванин схватил нож и вонзил его собутыльнику в сердце.
Задержанному уже предъявлено обвинение, мужчина взят под арест.
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