Его арестовали.

В Когалыме на территории садового товарищества "Приполярный" найдено тело 27-летнего мужчины. Задержан подозреваемый в убийстве - 21-летний гражданин Молдовы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено в ночь на 19 марта 2017 года. Приятели выпивали, и между ними разгорелся конфликт. Молдаванин схватил нож и вонзил его собутыльнику в сердце.

Задержанному уже предъявлено обвинение, мужчина взят под арест.