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Коррупционный скандал в Зауралье обезглавил УФСИН20 марта в 17:37

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Ильгиз Ильясов дорабатывает последние дни.

Начальник УФСИН по Курганской области Ильгиз Ильясов на волне коррупционного скандала подал в отставку. "Руководитель отрабатывает последнюю неделю, 20 марта он попрощался с коллективом", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Несколькими днями ранее обнаружилась растрата 10 миллионов бюджетных рублей, выделенных на возведение жилья для сотрудников УФСИН в Кетовском районе. В рамках уголовного дела проверяются высшие чины управления.

Второе расследование связано с получением взятки. По данным регионального СУ СКР, обвиняемыми проходят старший инженер группы капстроительства и ремонта УФСИН и директор московской строительной фирмы. Последнему за 250 тысяч рублей было обещано покровительство при заключении договоров на капремонт объектов ведомства. 18 марта фигурантов взяли под арест.

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