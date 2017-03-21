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В центре Екатеринбурга 15 подростков избили сверстников20 марта в 17:34

  • Текст

Их ищут.

В центре Екатеринбурге группа подростков избила трех сверстников. Полиция разыскивает злоумышленников.

Инцидент произошел 18 марта 2017 года около 19 часов. "В центре города появилась группа отморозков, именующая себя по некоторым данным "Муслимовы". Цель - прицепиться к кому-то из гуляющих подростков и избить группой в 10-15 человек. Друзья сына вечером (светло! угол Малышева-Вайнера, самый центр!) попали сегодня под раздачу, один получил сотрясение мозга, другому сломали нос", - написал на своей странице в Facebook замруководителя представительства Агентства стратегических инициатив в УрФО Александр Василевский (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в тот же день в отдел полиции №5 поступили заявления от родителей трех 16-летних подростков, пострадавших в потасовке. По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений. У пострадавших ничего не похитили.

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