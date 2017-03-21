×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новикову не удалось отбить у следователей имущество20 марта в 17:52

  • Текст

Облсуд счел арест законным.

Свердловский облсуд оставил в силе решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об аресте имущества Александра Новикова. Как уточнили "Уралинфрмбюро" в пресс-службе областной инстанции, с этого момента арест, наложенный по ходатайству следствия, вступает в законную силу.

Соответствующее судебное решение было принято в конце января 2017 года как обеспечительная мера по уголовному делу о мошенничестве, в котором обвиняется бард Новиков и его партнер - экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. По версии следствия, на двоих они могли присвоить до 70 миллионов рублей, внесенных пайщиками ПЖСК "Бухта Квинс".

Скандал вокруг кооператива разгорелся более 6 лет назад. Около 70 пайщиков, вложив в проект порядка 150 миллионов рублей, остались ни с чем. В 2016 году следователи, наконец, предъявили барду обвинение.

Ранее по теме:
На имущество Новикова наложен арест

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Как семейная драма закрыла местный молокозавод.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×