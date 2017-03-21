Облсуд счел арест законным.

Свердловский облсуд оставил в силе решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об аресте имущества Александра Новикова. Как уточнили "Уралинфрмбюро" в пресс-службе областной инстанции, с этого момента арест, наложенный по ходатайству следствия, вступает в законную силу.

Соответствующее судебное решение было принято в конце января 2017 года как обеспечительная мера по уголовному делу о мошенничестве, в котором обвиняется бард Новиков и его партнер - экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. По версии следствия, на двоих они могли присвоить до 70 миллионов рублей, внесенных пайщиками ПЖСК "Бухта Квинс".

Скандал вокруг кооператива разгорелся более 6 лет назад. Около 70 пайщиков, вложив в проект порядка 150 миллионов рублей, остались ни с чем. В 2016 году следователи, наконец, предъявили барду обвинение.

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