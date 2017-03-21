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Свердловчанина будут судить за убийство гостя из ревности20 марта в 18:52

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Отелло схватился за нож.

В суд направлено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Ивделя, обвиняемого в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 13 декабря 2016 года на улице Советской. Хозяин квартиры с супругой и 37-летним знакомым распивали алкоголь. В ходе застолья гость начал заигрывать с дамой. Ее муж в порыве ревности схватил нож и ударил собутыльника в грудь.

Гость выпрыгнул на улицу из окна второго этажа и, пройдя 30 метров, упал замертво.

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