Бывшую.

Пьяный житель Екатеринбурга решил пострелять на разборках с бывшей супругой. Яблоком раздора стал совместный бизнес, который они вели после развода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделение по связям со СМИ городского УМВД России, 17 марта полицейская бригада выехала в здание на Полевую, 76. Оказалось, что 46-летний директор фирмы ворвался в офис и разнес из ружья монитор. Рикошетом задело переднюю дверь автомобиля "Шевроле Ланос".

Обезвредив буяна, ему вкатили штраф за мелкое хулиганство. К этому добавится лишение права на ношение и хранение огнестрельного оружия.

Совладелица фирмы попросила не заводить уголовное дело – она не держит зла на бывшего мужа.