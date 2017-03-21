На удочку клюнули 18 человек.

В суд Красновишерска поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении у пермяков более 9 миллионов рублей.

По версии следствия, под предлогом проведения сделок по покупке и продаже валют на бирже подсудимый заключал с гражданами соглашения о доверительном управлении их деньгами. Он действовал якобы от имени инвестиционной компании, которой не существовало.

Лжеброкер обвел вокруг пальца 18 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.