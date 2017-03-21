Которой не было.

Глава Полоцкого сельского поселения Челябинской области Олег Медведев стал фигурантом уголовного дела из-за уборки снега

По версии следствия, в ноябре 2015 года чиновник заключил с индивидуальным предпринимателем договор на очистку автодорог, пишут местные СМИ. Сумма контракта составила 99 тысяч рублей. Снег не вывозился, но сельский глава подписал акты о приемке работ. При этом 97 тысяч бизнесмен передал самому Медведеву.

Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата", передает "Уралинформбюро".