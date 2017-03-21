Он зарезал приятеля.

В суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Сургута, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено в ночь на 7 января 2017 года в садово-дачном кооперативе "Чернореченский". Приятели поругались, и один зарезал другого ножом.

Обвиняемого задержали в тот же день.