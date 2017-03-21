×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми перед судом предстанет педофил со шприцем Сегодня в 12:18

  • Текст

Ему грозит 15 лет.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в надругательстве над 14-летней девочкой. Как только прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы направят в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 11 ноября 2016 года мужчина подкараулил школьницу в подъезде дома на улице Островского. Он заманил девочку на общий балкон шестого этажа и, угрожая шприцем, надругался над ней. Злоумышленника поймали спустя пять дней. Он рассказал, что набросился на ребенка после употребления наркотиков. При этом в момент совершения преступления он дважды сделал себе инъекцию шприцем.

Уголовное дело было возбуждено по п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера с угрозой применения насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости по теме:
Пермские следователи предъявили обвинение педофилу со шприцем
В Перми педофил со шприцем надругался над 14-летней девочкой

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×