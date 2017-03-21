Ему грозит 15 лет.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в надругательстве над 14-летней девочкой. Как только прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы направят в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 11 ноября 2016 года мужчина подкараулил школьницу в подъезде дома на улице Островского. Он заманил девочку на общий балкон шестого этажа и, угрожая шприцем, надругался над ней. Злоумышленника поймали спустя пять дней. Он рассказал, что набросился на ребенка после употребления наркотиков. При этом в момент совершения преступления он дважды сделал себе инъекцию шприцем.

Уголовное дело было возбуждено по п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера с угрозой применения насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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