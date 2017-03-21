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Свердловчанину грозит колония за хоумвидео с подругойСегодня в 15:51

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Интимного содержания.

Желание отомстить бывшей возлюбленной вышло боком 28-летнему жителю Березовского. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порноматериалов в Интернете (ч.1 ст.137 и п."б" ч.3 ст.242 УК РФ).

По данным следствия, в июле 2015 года обвиняемый снял на мобильный видеозапись интимного характера с участием своей девушки. Когда они расстались, молодой человек выложил ролик в соцсеть, сделав его доступным для всех пользователей. Культурологическая экспертиза определила клип как порнографический, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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