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Покалеченный в Екатеринбурге судебный пристав скончалсяСегодня в 12:59

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У него остались жена и двое детей.

В Екатеринбурге 20 марта, после нескольких операций, не приходя в сознание, скончался судебный пристав Сергей Дмитриев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УФССП.

46-летний мужчина получил тяжелую травму 5 октября 2016 года – ему в голову угодила стеклянная бутылка, выброшенная с балкона. По версии следствия, виновником происшествия является бизнесмен Виталий Сиволап, засветившийся в "деле МУГИСО".

Как пояснили в областном СУ СКР, вменяемая Сиволапу статья 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") переквалифицирована не будет, поскольку предполагает и летальный исход. Однако, исходя из ситуации, стоит ожидать более жесткого приговора бизнесмену. Ему грозит большой срок, вплоть до пожизненного.

Основная часть следственных действий по этому делу уже проведена, добавили в следственном управлении.

Сергей Дмитриев проработал в Службе судебных приставов более 16 лет, прошел обе чеченские кампании, награжден медалями "За отвагу" и "За отличие в охране общественного порядка". У погибшего остались жена и двое детей.

Ранее по теме:
Екатеринбургскому бизнесмену Сиволапу грозит пожизненный срок

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