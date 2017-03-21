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Пропавшего без вести пермяка нашли убитымСегодня в 13:14

  • Текст

Подозреваемый задержан.

В Перми нашли тело мужчины, пропавшего 9 марта 2017 года. Он ушел из дома на улице Химиков в сторону Гайвы, с тех пор его не видели. По словам знакомых мужчины, его забили до смерти.

Получить оперативный комментарий в следственном комитете "Уралинформбюро" не удалось - телефоны не отвечают. Однако, по данным местных СМИ, подозреваемого в убийстве уже задержали. Решается вопрос о его аресте.

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