Он заманил ребенка чипсами.

Суд вынес приговор жителю Надыма за надругательство над 6-летним мальчиком. 48-летний мужчина проведет 14 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление произошло 22 июня 2016 года в одном из поселков Надымского района. Обвиняемый познакомился с ребенком, привез его к себе домой и угостил чипсами и напитками. Когда мальчик снова пришел к нему в гости, мужчина надругался над ним.