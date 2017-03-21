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Югорчанин избил незнакомку и надругался над нейСегодня в 14:27

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Дело дошло до суда.

В суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он обвиняется в надругательстве над девушкой, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия к полицейскому, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

В ночь на 9 апреля 2016 года обвиняемый пригласил в гости незнакомку. Когда девушка отказалась вступить с мужчиной в интимную связь, он избил ее и надругался. Спустя некоторое время злоумышленника задержали полицейские.

Уже находясь в изоляторе временного содержания, мужчина ударил одного из стражей порядка.

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