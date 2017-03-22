Прокурор запросил без малого 10 лет.

21 марта 2017 года в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу 46-летнего таксиста, обвиняемого в убийстве девушки. Прокурор запросил для Сергея Соколова 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Ольга Тафф.

В ходе сегодняшнего заседания подсудимый заявил, что не хотел убивать девушку - якобы он ударил ее один раз, и она скончалась. Таксист испугался и отрезал ей голову.

Однако, по заключению эксперта, обвиняемый обезглавил девушку, когда та была еще жива. Завтра Соколов выступит с последним словом.

22-летняя Кристина Медведева исчезла 24 июля 2016 года. Через 3 дня ее обезглавленное тело нашли на Широкой Речке, а голову отыскали позднее в мусорном контейнере на Уралмаше. По подозрению в убийстве задержали таксиста. Он рассказал, что в ночь на 25 июля подвозил девушку. Они решили покататься, и обвиняемый отвез Кристину к водоему. Там они поссорились, мужчина избил свою жертву и засунул в багажник. Почти сутки он катал ее по городу, затем купил нож и отрезал ей голову.

Новости по теме:

Обезглавивший екатеринбурженку таксист отказался от адвоката

Обезглавившему екатеринбурженку таксисту грозит 15 лет