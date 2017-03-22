И ее подельника.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 42-летнему директору ООО "Наша-Тюмень-72" Евгению Трубачеву и бывшей сотруднице Росреестра по Тюменской области 44-летней Анне Киселевой. Они признаны виновными в мошенничестве с землей. Трубачев проведет 10 лет в колонии строгого режима, а Киселева - 4 с половиной года в ИК общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, сообщники незаконно поставили на кадастровый учет 8 земельных наделов в Тюменском районе, причинив 16,3 миллиона рублей ущерба. Еще 16 участками они завладеть не успели - были задержаны следователями.

Подельников обвиняли по пяти статьям: "Мошенничество", "Покушение на мошенничество", "Дача взятки", "Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления", "Регистрация незаконных сделок с землей с использованием служебного положения".

Кроме того, Трубачеву присудили штраф в 3 миллиона рублей, а Киселевой - в 350 тысяч рублей.

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