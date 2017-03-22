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За убийство 14-летней челябинки дали 14 лет21 марта в 17:52

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С осужденного взыщут миллион рублей.

Челябинский облсуд вынес приговор 20-летнему жителю Зауралья, признав его виновным в убийстве 14-летней школьницы. Молодой человек проведет 14 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить родственникам девушки 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Труп школьницы обнаружили утром 3 августа 2016 года на обочине Копейского шоссе в Челябинске. Со слов задержанного, он пошел на преступление, так как девушка оскорбила его. Молодой человек избил жертву и 24 раза ударил ее ножом.

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