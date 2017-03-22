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Садивший на цепь сыновей пермяк отделался "условкой"21 марта в 18:17

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Ему дали 3 года.

44-летний житель Оханска (Пермский край) признан виновным в истязании сыновей 9 и 10 лет. Суд назначил ему три года и месяц условного наказания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Отец запирал детей в подвале, выключал свет и прикручивал им к ногам металлическую цепь. Мать мальчиков знала о происходящем, но ничего не предпринимала. Так продолжалось с апреля по сентябрь 2016 года.

Супруги уже привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию детей. Они злоупотребляли алкоголем и вели себя крайне агрессивно. Решается вопрос о лишении родительских прав, мальчики переданы в воспитательное учреждение.

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