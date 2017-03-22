Танк изъяли в пользу государства.

Карталинский горсуд признал жителя Москвы виновным в незаконном перемещении через госграницу танка Т-34-85, выпущенного в 1945 году.

Летом 2015 года пограничный наряд обнаружил военную машину при досмотре товарняка в железнодорожном пункте пропуска "Карталы" на российско-казахстанской границе.

Суд установил, что москвич за 20 тысяч евро купил в Латвии Т-34-85 (бывший музейный экспонат) и по железной дороге ввез его в Россию, задекларировав как предмет исторического коллекционирования. Затем почти сразу перепродал танк в Казахстан, уже за 230 тысяч евро. Чтобы не платить крупную таможенную пошлину, владелец не стал запрашивать разрешения на вывоз из РФ культурных ценностей, к которым по документам относится танк. Однако на границе "тридцатьчетверка" была обнаружена и изъята, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

"Коллекционера" приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Предмет культурной ценности обращен в пользу государства.

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