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В Москве задержаны подозреваемые по делу о резиденции Путина21 марта в 18:32

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При ее строительстве утекли миллиарды.

В Москве задержаны глава ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны Андрей Каминов и гендиректор компании "Стройфасад" Станислав Кюнер. Они подозреваются в причастности к хищению более 5,5 миллиарда рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанных допросили в СКР, решается вопрос об избрании меры пресечения, передает "Уралинформбюро".

На подозреваемых вышли в рамках уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя. По версии следствия, ОПГ наладила контрабанду спиртного из стран ЕС в Россию под видом строительного герметика. Под стражей находятся предполагаемый организатор преступной группы Дмитрий Михальченко и заместитель гендиректора холдинговой компании "Форум" Борис Коревский.

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