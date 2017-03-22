Трагедия разыгралась в Тюмени.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Курганской области, обвиняемого в убийстве женщины.

По версии следствия, в конце 2015 года зауралец, находясь проездом в Тюмени, переспал с 44-летней местной жительницей за деньги. Расплатившись с ней, он выпроводил ее из гостиничного номера. Наутро мужчина обнаружил пропажу 80 000 рублей, заподозрив в хищении ночную гостью.

В ночь на 24 января 2017 года обвиняемый, снова находясь проездом в Тюмени, через Интернет договорился с той же женщиной об интимных услугах в квартире на улице Беляева. При встрече мужчина потребовал вернуть похищенные год назад деньги - женщина ответила отказом. Зауралец в порыве ярости задушил ее проводом от светильника.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего поступит в суд, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Тюменской области.