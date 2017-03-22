В Челябинске перед судом предстал обвиняемый по делу о суициде солдата 21 марта в 20:08
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Процесс будет тяжелым.
21 марта 2017 года в Челябинском гарнизонном суде стартовал процесс по делу о доведении до самоубийства 20-летнего солдата-срочника Дмитрия Монастыренко.
Трагедия с призывником из Уйского района произошла 4 апреля 2016 года в военной части №93766 Оренбургской области. Незадолго до самоубийства Дмитрий жаловался родным на неуставные отношения. Следствие предъявило обвинение замкомандира роты охраны и обеспечения Андранику Мовсисяну.
Как отмечалось в материалах СКР, старший лейтенант "требовал исполнения не предусмотренных уставом своих желаний, нести службу исключительно стоя, без права на отдых, тем самым довел до самоубийства подчиненного рядового Монастыренко Дмитрия".
Дело было решено рассматривать в Челябинске, поскольку большинство участников процесса проживает здесь. Как рассказал "Уралинформбюро" правозащитник Алексей Ковалев, представляющей интересы потерпевшей стороны, сегодня было допрошено 4 свидетеля из 30 запланированных.
"Допросили родственников Дмитрия: отца, бабушку, мама не смогла приехать, у нее нервы сдают, и не только у нее. Все, кто смог, приехали. Очень тяжело проходит процесс, в первую очередь для потерпевших. Адвокаты обвиняемого лезут под кожу, вызнают все от и до: сколько зарплата, кто сколько выпивал, задают кучу провокационных вопросов, о любовниках и прочем", - рассказал Алексей Ковалев.
По его словам, Мовсисян признал вину частично, но конкретизировать свое заявление обещал позже. "Имея 15-летний опыт в военный юстиции, могу сказать, что здесь налицо хитрость защиты. Подсудимому вменяется часть 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Судя по всему, защита клонит к тому, чтобы признать неуставные отношения, но без тяжких последствий", - заключил Алексей Ковалев.
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