Его задержали в Среднеуральске.

Екатеринбургского диджея Юрия Ветрова задержали по подозрению в наркоторговле. Полицейские взяли его в Среднеуральске на площадке 5 этажа одного из домов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в квартире у 35-летнего мужчины нашли металлическую банку с 3,82 грамма амфетамина и электронные весы. Ветров признался, что сбывал наркотик в основном через знакомых.

В фонде "Город без наркотиков", участвовавшем в операции, добавили, что диджей покупал амфетамин по 1000-1200 рублей за грамм через интернет-магазин, а продавал за 2000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 (покушение на сбыт наркотиков). Подозреваемый арестован.

Сейчас сыщики проверяют версию о наркоторговле в клубах Екатеринбурга.