Находившегося в розыске.

Вечером 21 марта 2017 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали Юрия Косарева, который находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, Косарева взяли сразу по прилету из Дубая. По данным следствия, он является одним из соучастников осужденного Александра Куковякина (один из бывших лидеров ОПС "Уралмаш" - прим.ред.). В 2004 году сообщники похитили более 2,6 миллиона рублей, принадлежащих ОАО "Тавдинский гидролизный завод".

Косарева поместили в СИЗО-1 (ранее суд заочно вынес решение о его заключении под стражу).

Следует напомнить, что в феврале 2016 года Тавдинский горсуд отправил Куковякина за решетку на 5 лет. В апреле облсуд скостил ему срок на год. Свою вину Куковякин признал полностью.

Новости по теме:

Свердловский облсуд оставил в силе приговор Куковякину