И угрожал убить мать ребенка.

Житель Ишима отправлен на 6 лет в колонию строгого режима за жестокое избиение 7-месячной девочки и угрозу убийством его матери.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Тюменского областного суда, трагедия произошла летом 2016 года. Выходец из Казахстана выпивал вместе с сожительницей на глазах ее детей. Плач младенца вывел мужчину из себя, он схватил девочку за ноги и стал бить головой об пол, угрожая его матери убийством. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы теменных костей и кости правого плеча со смещением.

Свою вину мужчина так и не признал.