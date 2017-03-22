Екатеринбуржец заставил главбуха открыть сейф с миллионамиСегодня в 12:47
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Под дулом пистолета.
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в разбое. По имеющимся данным, мужчина причастен к хищению более 2,6 миллиона рублей.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено вечером 27 февраля 2017 года. Неизвестный зашел в квартиру к главному бухгалтеру одной их городских компаний. Угрожая пистолетом, он потребовал деньги. При этом злоумышленник заявил, что компания, в которой работает женщина, "кидает клиентов" и наживается на людях.
Хозяйка квартиры предложила налетчику забрать все ее деньги. Однако он заставил женщину поехать в офис ее фирмы на Мамина-Сибиряка. Там главбух открыла сейф и передала подозреваемому всю наличность.
С ее слов был составлен фоторобот подозреваемого. Спустя некоторое время его задержали. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Освободился в 2008 году.
Возбуждено дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Он арестован. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
Полиция проверяет подозреваемого на причастность к иным преступлениям и просит пострадавших позвонить по телефонам: 356-42-11 либо 02.
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