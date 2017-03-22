В связи с отсутствием признаков преступления.

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело по факту возможного злоупотребления полномочиями руководства ЕМУП "МОАП", возбужденное в марте 2016 года. Следователи проверяли информацию о пропаже со счетов предприятия 14 миллионов рублей.

"Дело было прекращено в декабре 2016 года по итогам комплекса следственных мероприятий в связи с отсутствием в действиях должностных лиц признаков какого-либо преступления", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там отметили, что в ходе следствия обвинение по данному делу никому не предъявлялось, в процессуальном порядке никто не задерживался.

Стоит напомнить, что ранее за злоупотребление полномочиями был осужден экс-глава Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник, который разорил ЕТТУ покупкой "золотых трамваев", место которым на свалке.

Ранее по теме:

Обыски в екатеринбургском МОАП связаны с исчезновением 14 миллионов