Он напал на незнакомку.

Суд вынес приговор 27-летнему жителю Пыть-Яха, признав его виновным в изнасиловании, истязании, грабеже и незаконном проникновении в жилище. Мужчина проведет 11 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

В июле 2016 года 27-летняя жительница Пыть-Яха вернулась домой из магазина. За ней в квартиру вошел незнакомый мужчина. Он несколько раз ударил девушку и, угрожая убийством, изнасиловал. Забрав у нее 3000 рублей, преступник скрылся. Его задержали по горячим следам. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина избивал свою сожительницу, за что также ответит в суде.