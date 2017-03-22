Обвиняемые предстанут перед судом.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении двоих 30-летних мужчин и 28-летней девушки. Они обвиняются в двойном убийстве с особой жестокостью и разбое, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 22 мая 2016 года обвиняемые пришли в гости к знакомой паре на Блюхера. В ходе застолья они напали на 30-летнего хозяина квартиры и его 42-летнюю сожительницу. Злоумышленники пытали потерпевшего раскаленным утюгом, выстреливали в него скобами из строительного степлера и сдавливали пальцы рук в металлических тисках. После этого они зарезали мужчину и его сожительницу.

Убегая, обвиняемые прихватили ноутбук и сотовый телефон.