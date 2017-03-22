В рамках дела о мошенничестве на 50 миллионов.

22 марта 2017 года в Челябинске полицейские и чекисты нагрянули с обысками в офисы промышленной группы "НЕКК" (занимается производством медного купороса).

"Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Этим занимается полиция", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель южноуральского УФСБ Марина Горлевская.

Дозвониться до пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области пока не удалось. По данным местных СМИ, руководство предприятия подозревают в махинациях с налогами на 50 миллионов рублей.