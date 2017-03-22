Женщина в больнице.

Жителя Аши задержали за причинение тяжкого вреда здоровью 38-летней сожительнице.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в частном доме, где жила пара. После застолья с приятелями мужчина затеял ссору с гражданской женой на почве ревности. Он схватил на веранде топор и несколько раз ударил женщину обухом по голове.

Ее доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и вдавленным переломом затылочной кости.

Подозреваемый арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.