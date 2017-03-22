Тело нашли спустя 3 месяца.

В Нижнем Тагиле по подозрению в убийстве задержали 54-летнего рецидивиста. Ему уже предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в конце декабря 2016 года в коллективном саду "Северный-1". Обвиняемый поссорился с приятелем в ходе застолья и пырнул его ножом. Труп он вынес на улицу и прикрыл шифером.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД добавили, что погибший - 51-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он снимал комнату у обвиняемого, с которым давно знаком.

Тело убитого было обнаружено на днях. Обвиняемый во всем сознался.