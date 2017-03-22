Он выплатит 4 миллиона потерпевшим.

22 марта 2017 года Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор Александру Филину, по вине которого погибли водитель и пассажиры кареты скорой помощи. Мужчину отправили на 8,5 лет в колонию общего режима. Кроме того, он должен выплатить четверым потерпевшим по 1 миллиону рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Страшная авария произошла 8 октября 2016 года на Свердловском тракте. Около 6 часов утра пьяный Филин за рулем Honda Civic на полной скорости протаранил спецавтомобиль. Погибли 60-летний водитель скорой, 26-летний фельдшер и 10-месячный мальчик. У второго фельдшера диагностировали компрессионный перелом позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга. Также травмы средней тяжести получила 25-летняя мать младенца.

По словам Филина, сам момент аварии он не помнит - очнулся только после ДТП. Мужчина получил серьезную травму позвоночника и не может ходить.

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