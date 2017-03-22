Он арестован.

20-летнего жителя Тюмени арестовали по обвинению в убийстве отца, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено днем 21 марта 2017 года в доме на улице Заслонова. Родственники повздорили, и молодой человек избил 49-летнего отца. Мужчина скончался на месте. Обвиняемый скрылся, но был задержан в тот же день.