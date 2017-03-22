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Четверых южноуральцев осудили за похищение и убийство знакомогоСегодня в 20:04

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Им дали от 5 до 25 лет.

22 марта 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор четверым жителям Коркино, признав их виновными в похищении и убийстве человека. В зависимости от роли каждого мужчины проведут в колонии от 5 до 25 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе 2015 года злоумышленники подкараулили у подъезда дома своего знакомого, с которым у одного из обвиняемых накануне случился конфликт, и его сожительницу. Силой обоих усадили в машину и увезли в коттедж. Похищенного мужчину систематически избивали, в том числе деревянной стамеской и топором. От полученных ранений он скончался.

Девушку злоумышленники отвезли на вокзал и купили ей билет до Новосибирска, где проживала ее семья.

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