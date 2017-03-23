Под подозрение попал ее "папа".

Вечером 22 марта 2017 года в Белоярском ГО над 8-летней девочкой надругался педофил. Он нанес ей 7 ножевых ранений, резанув по горлу. Ребенок чудом выжил. Окровавленную девочку в квартире нашла соседка, которая пришла отдать ее матери коммунальную квитанцию.

"Главный подозреваемый – Владимир Акулов, девочка называет его "папа". Местный житель, в прошлом отсидел за убийство старушки. 29 лет, рост около 170, худощавый. По имеющейся информации в настоящее время скрывается в Екатеринбурге", - рассказал "Уралинформбюро" депутат местной гордумы Иван Половцев.

Накануне вечером ГУ МВД Свердловской области разослало ориентировку на Акулова - в ней указано, что он разыскивается за особо тяжкое преступление. Раскрывать подробности в главке отказались. В СУ СКР также не дают комментариев.

Подозреваемый был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черную вязаную шапку с синими полосками. Информацию о нем следует сообщить по телефонам (343) 358-83-38, 8-904-98-26-167.

Как заявил депутат Иван Половцев, он готов выплатить вознаграждение в 10 тысяч рублей за помощь в поимке (его телефон - 8-950-632-09-19).