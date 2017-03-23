Возбуждено уголовное дело.

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении двух чиновников департамента экономического развития округа. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, служащие подозреваются в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, осенью 2015 года начальник и консультант отдела лицензионного контроля управления потребительского рынка получили 350 тысяч рублей за оформление фиктивных документов. Они подтверждали соответствие предприятия по заготовке металлолома лицензионным требованиям.