Его отправили за решетку.

Кудымкарский горсуд вынес приговор 21-летнему рецидивисту из села Пешнигорт. Молодой человек признан виновным в угрозе убийством и истязании. Он проведет 3 года 8 месяцев в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

С января по июнь 2016 года обвиняемый систематически избивал свою беременную 25-летнюю девушку. Когда он схватил нож и стал угрожать убийством сожительнице, та обратилась в полицию.