Пермяк истязал беременную девушку и грозился убитьСегодня в 10:59
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Его отправили за решетку.
Кудымкарский горсуд вынес приговор 21-летнему рецидивисту из села Пешнигорт. Молодой человек признан виновным в угрозе убийством и истязании. Он проведет 3 года 8 месяцев в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
С января по июнь 2016 года обвиняемый систематически избивал свою беременную 25-летнюю девушку. Когда он схватил нож и стал угрожать убийством сожительнице, та обратилась в полицию.
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