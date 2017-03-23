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Пермяк истязал беременную девушку и грозился убитьСегодня в 10:59

  • Текст

Его отправили за решетку.

Кудымкарский горсуд вынес приговор 21-летнему рецидивисту из села Пешнигорт. Молодой человек признан виновным в угрозе убийством и истязании. Он проведет 3 года 8 месяцев в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

С января по июнь 2016 года обвиняемый систематически избивал свою беременную 25-летнюю девушку. Когда он схватил нож и стал угрожать убийством сожительнице, та обратилась в полицию.

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