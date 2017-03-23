Мальчик был шокирован.

В Ноябрьске 17-летний подросток, придя домой к отцу, обнаружил его мертвым. Юноша после развода родителей проживал с матерью и пришел к отцу, чтобы забрать свои вещи.

Как сообщили "Уралинформбюро" собственные источники, мужчина сам свел счеты с жизнью. Мальчик получил серьезную психологическую травму.