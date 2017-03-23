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Южноуральца забили табуретом из-за долговСегодня в 12:41

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Подозреваемые задержаны.

38-летнего жителя Сатки избили до смерти табуретом из-за долгов. Подозреваемые - 26 и 37 лет - задержаны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

С должником расправились в его квартире на улице Металлургов. Возбуждено уголовно дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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