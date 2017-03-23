44-летнего мужчины.

Вечером 22 марта 2017 года в Сургуте на территории дачного кооператива "Летние Юрты" был обнаружен автомобиль с телом 44-летнего мужчины.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, на трупе найдены следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 (убийство).

Следователи просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем.