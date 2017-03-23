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Травившей сыновей свердловчанке продлили арест на полгодаСегодня в 13:31

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До 9 сентября.

Первое заседание по существу по делу 37-летней жительницы Асбестовского ГО, травившей детей крысиным ядом, состоится 6 апреля 2017 года.

Сегодня в ходе предварительных слушаний Елене Кордюковой продлили срок содержания под стражей до 9 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.

Женщину обвиняют в убийстве двух малолетних сыновей и покушении на убийство третьего. По данным следствия, в 2005-2006 годах подсудимая давала годовалому сыну препарат с содержанием крысиного яда. Спустя некоторое время мальчик скончался. С ноября 2012 года женщина таким же способом травила другого годовалого ребенка. Он умер в апреле 2015 года.

Преступления вскрылись после того, как в реанимацию попал ее 8-летний сын, которого она травила тем же препаратом. Кордюкова заявила, что делала это в лечебных целях, однако выяснилось, что дозировка в 30 раз превышала допустимую.

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